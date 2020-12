Buone per l'agricoltura, ma non per il Covid, tute taroccate: la Protezione civile chiede alle Asl di bloccare la distribuzione

La Protezione Civile della Regione Puglia ha invitato tutte le Asl a valutare la possibilità di sospendere la distribuzione delle tute in uso al personale del 118 e reparti Covid che secondo una denuncia del sindacato medici Anaao-Assomed sarebbero per uso agricolo e non coprirebbero dal rischio di contagio dal coronavirus.

La comunicazione è stata inviata dal dirigente della sezione Protezione Civile pugliese, Antonio Mario Lerario ed è indirizzata a tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e universitarie, agli Istituti di ricerca ed enti ecclesiastici e per conoscenza al direttore dl Dipartimento promozione salute, Vito Montanaro.

La decisione è stata presa a seguito dei servizi giornalisti e delle note nelle quali il segretario aziendale Anaao-Assomed di Taranto, Giancarlo Donnola, aveva mostrato le tute in dotazione al personale dei servizi Covid della Asl jonica la cui etichetta che certificava il rischio biologico, quindi utile a bloccare il virus, applicata sopra ad un'altra che attesta invece una categoria di rischio non sanitario.

Nella stessa lettera il dirigente della Protezione Civile si è riservato «di adottare ogni comunicazione alle autorità preposte ad esito degli accertamenti in corso».



Nel frattempo la struttura della Presidenza della giunta ha attivato una procedura interna per accertare la corrispondenza tra il prodotto offerto dal fornitore e quello effettivamente consegnato alla Protezione Civile. «Da un punto di vista documentale scrive Lerario nella missiva il dispositivo di protezione individuale risulta essere in possesso di valide attestazioni di prodotto, di certificazione rilasciata da enti riconosciuti e presenta tutte le caratteristiche previste dalle normative vigenti».

Questo dal punto di vista dei documenti ma la realtà potrebbe essere quella denunciata dall'Anaao. Proprio per questo «ai fini precauzionali prosegue la nota di Lerario si invitano i destinatari a valutare la possibilità di sospendere l'uso delle tute oggetto di verifica».



Il segretario aziendale del più rappresentativo sindacato dei medici, Donnola, esulta per l'esito dalla sua denuncia. «Un successo di cui essere orgogliosi», dichiara Donnola che innesca ancora una volta una polemica con la direzione generale della Asl di Taranto. «L'avvocato Stefano Rossi scrive l'Anaao Assomed in un comunicato stampa il giorno dopo l'arrivo della comunicazione della Protezione Civile non ha ancora provveduto a trasmetterla ai sindacati mentre i lavoratori continuano ad usare le tute sospette».



In un altro comunicato poi, il segretario del sindacato Donnola, apre un aspro confronto con gli organizzatori e i relatori della conferenza stampa di giovedì scorso voluta dalla Asl per replicare alle accuse dei familiari di alcuni pazienti deceduti nei reparti Covid dell'ospedale Moscati di Taranto e sul presunto furto di beni di valore. Durante la conferenza proprio il direttore generale Stefano Rossi aveva categoricamente escluso l'ipotesi di maltrattamenti su pazienti ricoverati in ospedale. Poi sul caso dei presunti furti, pur scusandosi preliminarmente per eventuali ritardi o mancanze di oggetti, aveva sottolineato come in tutti i reparti ancora oggi ci siano numerosi beni di pazienti che attendono di essere reclamati e ritirati dai familiari delle persone scomparse.

Nel mirino del sindacalista, però, è finito soprattutto il direttore del 118, Mario Balzanelli, il quale in conferenza stampa aveva difeso con vigore l'operato dei sanitari tarantini di fronte all'emergenza coronavirus.



Senza entrare nel merito dei fatti contestati dalle famiglie, il dottor Donnola elenca una serie di presunte carenze strutturali. Infine la stoccata rivolta al direttore del 118: «Saper gestire l'emergenza scrive Donnola non vuol dire essere in grado, con la competenza necessaria, di provvedere alla gestione di pazienti che necessitano di ricovero e sono affetti da una patologia come il Covid».

