Tromba d'aria sulla spiaggia, distrutti ombrelloni, sdraio e lettini

Una tromba d'aria si è abbattuta all'improvviso, venerdì pomeriggio, sul litorale di Chiatona, nel territorio di Palagiano, in provincia di Taranto, seminando paura e danni. Il vortice ha colpito in particolare lo stabilimento L'Oasi, spazzando via ombrelloni e lettini, con le strutture che sono state trascinate anche in mare. Anche una bagnante è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, dopo essere stata colpita alla testa dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati