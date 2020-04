Sono guariti completamente e hanno lasciato l'ospedale Moscati di Taranto tre pazienti colpiti da Covid-19. I tre erano ricoverati nel reparto di malattie infettive e tropicali del presidio designato come hub Covid-19 dall'Asl di Taranto. Due sono stati dimessi questa mattina, il terzo tornerà a casa nelle prossime ore. La guarigione dei tre tarantini è stata confermata grazie alla negativizzazione da Sars-Cov-19 consacrata da due tamponi consecutivi naso-faringei come previsto dalla procedura del Ministero della Salute. A lasciare l'ospedale tre uomini, di 47, 61 e 71 anni, di Taranto e provincia. Saranno dimessi a domicilio, dove potranno proseguire la convalescenza senza alcun rischio di contagio perché già negativizzati rispetto al virus.

“È un segnale di risposta positiva alle cure dei sanitari - ha detto Stefano Rossi, direttore generale della Asl jonica - e un’iniezione di fiducia per l’intera comunità che sa di trovare risposta ai propri bisogni di salute nella sanità tarantina".

(Mario Diliberto)

GUARITO IL CAPITANO DELLA MARINAGuarito anche il capitano della Marina militare Antonio Dell'Anna, il paziente di Nardò che nei giorni scorsi aveva raccontato il suo calvario. Dimesso oggi dall'ospedale di Lecce ha affidato a un lungo post il suo pensiero:«Cari tutti - scrive su Facebook -, finalmente sono tornato a casa. Dopo due tamponi negativi, ieri sera mi hanno dimesso. È stato un periodo difficile ma con l'aiuto del Signore, dei Medici, di tutto il personale Sanitario e con un po' di fortuna ne sono uscito. Ora devo rispettare 14gg di isolamento ma a mia tutela perchè Covid non c'è più».

