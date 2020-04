(Mario Diliberto)

Sono guariti completamente e hanno lasciato l'ospedale Moscati di Taranto tre pazienti colpiti da Covid-19 . I tre erano ricoverati nel reparto di malattie infettive e tropicali del presidio designato come hub Covid-19 dall'Asl di Taranto. Due sono stati dimessi questa mattina, il terzo tornerà a casa nelle prossime ore. La guarigione dei tre tarantini è stata confermata grazie alla negativizzazione da Sars-Cov-19 consacrata da due tamponi consecutivi naso-faringei come previsto dalla procedura del Ministero della Salute. A lasciare l'ospedale tre uomini, di 47, 61 e 71 anni, di Taranto e provincia. Saranno dimessi a domicilio, dove potranno proseguire la convalescenza senza alcun rischio di contagio perché già negativizzati rispetto al virus.“È un segnale di risposta positiva alle cure dei sanitari - ha detto Stefano Rossi, direttore generale della Asl jonica - e un’iniezione di fiducia per l’intera comunità che sa di trovare risposta ai propri bisogni di salute nella sanità tarantina".Guarito anche il paziente di Nardò, dimesso oggi dall'ospedale di Lecce.«Cari tutti - scrive su Facebook -, finalmente sono tornato a casa. Dopo due tamponi negativi, ieri sera mi hanno dimesso. È stato un periodo difficile ma con l'aiuto del Signore, dei Medici, di tutto il personale Sanitario e con un po' di fortuna ne sono uscito. Ora devo rispettare 14gg di isolamento ma a mia tutela perchè Covid non c'è più».