Travolto da una moto pirata, muore in ospedale

È morto in ospedale dopo essere stato travolto in strada a Taranto da una moto con a bordo due persone. I conducenti, invece di soccorrere l'uomo, si sono dati alla fuga. La vittima è un tarantino di 82 anni, investito mercoledì scorso nel rione Tamburi mentre si stava recando in farmacia. Il malcapitato è stato travolto mentre camminava in via Orsini da una moto che invece di soccorrerlo ha continuato la sua corsa. L'anziano è stato subito soccorso ed è stato condotto in ospedale. Purtroppo la scorsa notte è deceduto per i traumi riportati.

L'incidente

Cinque giorni fa l'anziano tarantino era uscito dalla sua abitazione nel quartiere Tamburi per recarsi nella vicina farmacia. Mentre camminava in via Orsini è stato investito all'altezza dell'incrocio con via Verdi. L'impatto è stato molto violento e la vittima è stata sbalzata di una decina di metri. L'uomo è stato soccorso prima dai testimoni e poi dal 118 che lo ha condotto d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. I tentativi di salvargli la vita, però, sono risultati vani.

Le indagini

Sullo sconcertante episodio sono subito partite le indagini condotte dagli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale. Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza piazzate nella zona, nel tentativo di individuare i responsabili che si sono allontanati precipitosamente dal luogo dell'incidente.