Tragico schianto, muore un ventiduenne. Tre feriti

Tragico incidente mortale ieri notte a Laterza. A perdere la vita un giovane di soli 22 anni. Non ci sono altre auto coinvolte, ma solo la Bmw nella quale viaggiavano la vittima ed altri tre ragazzi. Stando ad una primisima ricostruzione del drammatico sinistro, sembra che il conducente abbia perso il controllo dell'auto subito dopo l'accesso a via Cappuccini, strada già teatro di altri incidenti. La vettura procedeva verso lo stretto accesso al ponte di via Cristoforo Colombo, provenendo da Ginosa. Sul posto sono subito accorsi operatori del 118 e le forze dell'ordine. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le ambulanze hanno imbarcato i feriti e sono subito partite alla volta degli ospedali più vicini. Le loro condizioni non sarebbero gravi.