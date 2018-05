Tra i vicoli spuntano droga, asce e coltelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga, un'ascia e due coltelli sotto un cumulo di rifiuti nei vicoli di Massafra. A scoprire le armi e lo stupefacente il fiuto del labrador "Olivia", finanziere a quattrio zampe arruolato nei baschi verdi del comando provinciale di Taranto. Il cane antidroga, infatti, l'altra sera ha pattugliato insieme ai militari le viuzze del centro storico della cittadina jonica. Durante i controlli sono state fermate e perquisite diverse persone, trovate in possesso di modiche quantità di hascisc. "Olivia", poi, ha portato i finanzieri in una zona isolata puntando decisamente un cumulo di rifiuti, tra i quali biciclette e gioccatoli per bambini. Sotto quei rottami sono stati scovati tre panetti di hascisc e alcune dosi di cocaina già pronte per essere smerciateA poca distanza, inoltre, i finanzieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un taglierino e un fornello a gas, materiale abitualmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Insieme al kit dello spaccio e alla droga, complessivamente sotto chiave sono finiti 450 grammi di sostanze stupefacente, i militari hanno anche sequestrato un'ascia, due coltelli, ed una cartuccia calibro 5,56.