Tentata concussione, la Polizia arresta il sindaco di Roccaforzata

La Polizia di Taranto ha arrestato questa mattina il sindaco di Roccaforzata Roberto Iacca e un'altra persona nell'ambito di una indagine condotta dalla Procura di Taranto su appalti gestiti dal Comune della provincia jonica. Il primo cittadino e il coindagato, si tratta di un uomo di 59 anni, sono stati collocati ai domiciliari. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina dagli agenti della squadra Mobile. L'ordinanza è stata firmata dal gip Giovanni Caroli su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone e del sostituto Francesco Ciardo. Nell'indagine sono ipotizzate le accuse, contestate a vario titolo, di tentata concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, incendio, indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nell'indagine figurano indagate altre cinque persone a piede libero.

L'inchiesta

La complessa inchiesta ha preso avvio quando, nell’ambito di altre indagini, i poliziotti hanno raccolto indizi relativi ad una presunta trattativa inerente l’assegnazione di una serie di appalti pubblici tra il Sindaco ed un’azienda locale che si sarebbe potuta aggiudicare i lavori grazie all’intercessione di un “amico” comune, il 59enne finito ai domiciliari. Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere l’esistenza di una costante presenza nella vita dell’amministrazione del 59enne, peraltro pregiudicato orbitante in circuiti criminali di alto profilo, capace di manovrare le scelte politico -amministrative dell’ente comunale, con un apparente rapporto “simbiotico” con il sindaco, tanto da aver ingenerato intolleranza nei dipendenti comunali ed in alcuni consiglieri comunali che mal sopporterebbero la sua presenza costante presso quegli uffici.

Le accuse

Il 59enne ed uno degli odierni indagati a piede libero sarebbero, infatti, i presunti responsabili anche del reato di incendio per aver appiccato il fuoco all’autovettura di un consigliere comunale reo di essersi opposto politicamente al primo cittadino e di aver criticato il rapporto intercorrente tra quest’ultimo ed il 59enne. È verosimile ritenere che tale rapporto (peraltro noto già in occasione della tornata elettorale) fosse basato su sospette cointeressenze economiche: diversi sarebbero i flussi di denaro registrati da società agganciate al 59enne in favore della società del sindaco ovvero assunzioni fittizie presso quella società di familiari dell’altro. Inoltre, il 59enne sarebbe stato coinvolto in qualsiasi decisione amministrativa che potesse avere una qualunque utilità economica, inducendo ripetutamente il sindaco a strumentalizzare la propria carica ed i propri poteri per far ottenere al primo diverse utilità.A supportare l’ipotesi investigativa ci sarebbero alcuni episodi registrati dalle indagini. Tra questi, la tentata induzione indebita di due imprenditori per la realizzazione dei lavori pubblici di ristrutturazione di un campanile del valore di 50mila euro già approvato con determina: il 59enne avrebbe fatto da intermediario ed il Sindaco avrebbe fornito agli imprenditori le informazioni necessarie per essere invitati formalmente alla contrattazione, facendo visionare preventivamente il progetto già approvato e cercando di ottenere quale contropartita la promessa dell’assunzione nell’azienda da parte degli imprenditori di un soggetto a lui vicino. I due sarebbero anche responsabili di tentata concussione per aver rappresentato e tentato di costringere un soggetto, interessato alla gestione del campo sportivo, ad affidare gli spazi pubblicitari al 59enne. Altra ipotesi di tentata concussione (non realizzata per rifiuto della vittima) sarebbe ravvisabile nell’avvicinare e proporre allo stesso soggetto la gestione del parco pubblico a fronte di un canone mensile e nel riferirgli successivamente che tale affidamento fosse subordinato alla condizione che le attrezzature necessarie per la ristrutturazione le avrebbe dovute fornire il 59enne. Ancora, sarebbero responsabili del reato di induzione indebita per aver indotto il responsabile commerciale di un’azienda appaltatrice della raccolta rifiuti (indagato) ad assumere il figlio della compagna del 59enne con un contratto a lavoro parziale ed indeterminato. Il 59enne ed altro indagato a piede libero sarebbero responsabili anche del reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza.