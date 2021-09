Tenta il suicidio in mar Piccolo, salvataggio della Polizia

Ha tentato di togliersi la vita lanciandosi nelle acque del mar Piccolo di Taranto. A salvarla sono stati due poliziotti che si sono tuffati in mare e l'hanno salvata. Il salvataggio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del ponte Sant'Egidio, conosciuto anche come ponte di pietra. Una donna polacca di 54 anni si è tuffata in mare con l'intenzione di annegare. A salvarla sono stati i due agenti che sono riusciti a riportarla a riva e a sventare il suicidio.

Il salvataggio

Gli agenti della squadra Volante durante un servizio di pattugliamento nei pressi del Ponte di Pietra, all'altezza di Largo Pescheria, hanno sentito delle urla provenire dal mare. Si sono affacciati e hanno notato una donna che continuava a gridare "voglio morire". A quel punto i poliziotti non hanno esitato un attimo e si sono lanciati in mare.

I soccorsi

Con non poche difficoltà gli agenti sono riusciti a riportarla pian piano a riva e a trarla in salvo anche grazie all'intervento di una imbarcazione della Capitaneria di Porto. Dopo essere riusciti a portarla a terra, la donna è stata affidata ai sanitari del 118.