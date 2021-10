Paura sul bus, dopo il diverbio si scaglia sul conducente e tenta di accoltellarlo

L'autista di un bus di città di Taranto è stato aggredito lunedì sera da un uomo che ha anche tentato di accoltellarlo. Il grave episodio si è verificato sulla linea 28, mentre il mezzo pubblico percorreva via Cesare Battisti, nel cuore della città. Stando a quanto si è appreso, il conducente del bus è stato aggredito e nel tentativo di sfuggire alla furia dello scalmanato armato di coltello, ha urtato violentemente contro una delle porte del mezzo. Il cristallo della porta è andato in frantumi e ha ferito la vittima che è stata soccorsa e condotta in ospedale. Sul grave episodio indagano le forze dell'ordine.

L'aggressione

L'aggressione è stata denunciata dai sindacati di categoria in una nota, sottoscritta dai rappresentanti di Filt-Cgil, FitCisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, e Ugl autoferro. Nel documento si sottolinea la quasi quotidianità di episodi di violenza ai danni dei lavoratori dell'Amat "colpevoli" quasi sempre di far rispettare le regole e di respingere le pretese di utenti indisciplinati.

La richiesta

I sindacati hanno preannunciato che si rivolgeranno al Prefetto per chiedere un incontro con forze dell'ordine e rappresentanti dell'Amat e del Comune, per pianificare interventi mirati al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati nel settore del trasporto pubblico.