Patto su Tempa Rossa: Energia green e Università, strategia in cinque punti

Progetti di miglioramento della sicurezza del trasporto marittimo, fornitura di energia elettrica verde, finanziamento di corsi nel settore dell’educazione e della formazione universitaria- in particolare nel campo della sicurezza, della tutela ambientale e dell’efficienza energetica - inserimento in percorsi professionali di giovani economicamente svantaggiati. Sono solo alcuni punti del protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Taranto, la joint venture di Tempa Rossa ed Eni. Dopo anni di polemiche e intoppi burocratici e politici, quella che il sindaco Melucci ha ribattezzato la “politica dello struzzo”, si arriva a un punto comune.È stata siglata ieri l’intesa a Palazzo di Città a corredo di “Tempa Rossa”, un progetto (ne parliamo diffusamente a parte ndc) che consiste nello sviluppo dell’omonimo Centro Olio ubicato in Basilicata in località Corleto Perticara: il greggio verrà estratto, trattato e quindi inviato alla Raffineria di Taranto, mediante il già esistente oleodotto Val d’Agri - Taranto per lo stoccaggio e la spedizione via mare. Il primo cittadino Rinaldo Melucci ha fatto gli onori di casa, presenti poi gli ingegneri Bernardo Casa (Eni) e François Rafin (Total) e Motohiko Aburaki e Marco Brun, rappresentanti di Mitsui e Shell.Questo protocollo è bene specificare che va al di là delle compensazioni economiche previste già dalla legge. L’accordo si basa su azioni e interventi aggiuntivi per il territorio non solo necessariamente di carattere economico. Sono cinque gli articoli del protocollo che spaziano da interventi di riequilibrio ambientale e per lo sviluppo sostenibile alla cooperazione economica e sociale. Nello specifico: presenze strutturali sul territorio; progetti di miglioramento della sicurezza del trasporto marittimo; fornitura di energia elettrica verde; progetti nel settore dell’educazione e della formazione, in particolare nel campo della sicurezza, della tutela ambientale e della efficienza energetica; inserimento in percorsi professionali di giovani economicamente svantaggiati; coinvolgimento delle istituzioni culturali e di formazione della città; promozione della imprenditorialità, del porto e di eventi culturali e ricreativi.