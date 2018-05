Patto in Comune: «Meno tasse, più servizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Più servizi, meno tasse. Lo sostengono i capigruppo consiliari di maggioranza del Comune di Taranto all’indomani dell’approvazione del bilancio previsionale 2018-2020.Servizi sociali, personale, trasporto pubblico, promozione turistica e progettazione urbanistica: l’amministrazione comunale aumenta le risorse e tenta di uscire dal pantano finanziario nel quale si ritrova oramai dai tempi del dissesto. Sono 262 i milioni di euro destinati alla spesa corrente per il 2018 e 75 milioni, di cui 15 milioni del bilancio comunale, dunque certi, quelli per gli investimenti. Lo prevede il bilancio previsionale approvato venerdì scorso in Consiglio comunale. Numeri che, ad eccezione di 60 milioni “ballerini” per gli investimenti dovuti soprattutto ai trasferimenti statali, non sembrerebbero fuori dalla portata di Palazzo Città, se solo gli uffici comunali (col personale sottodimensionato a causa delle ristrettezze del dissesto imposte dal Ministero) riuscissero a sostenere la mole di lavoro.Si tratta di un bilancio dettagliato, supervisionato dal consigliere comunale Dante Capriulo, presidente della commissione Bilancio, che prevede: 38,7 milioni per i servizi sociali (anziani, disabili, centri assistenza sociale, contributi ad indigenti, buoni servizio, minori, donne vittime di violenza, contributi fitti ed abitativi, casa rifugio, immigrati, etc); 1,3 milioni per gli incrementi contrattuali per il personale (con arretrati dal 2016); 28 milioni per il trasporto pubblico, di cui 8,5 dal bilancio comunale; per la promozione turistica fondi autonomi per 600mila euro più fondi vincolati da reperire per circa 5 milioni di euro; circa 400mila euro per la progettazione urbanistica, a cominciare dai piani di rigenerazione come quello previsto per la zona Taranto Due; 11 milioni di euro, di cui 2,5 dal bilancio comunale, per il progetto Verde Amico, utilizzando Infrataras per impegnare i lavoratori ex Taranto Isolaverde; 1 milione per il supporto alla progettazione ed alla programmazione di tutte le future attività dell’ente.