Il tanto temuto aumento delle tasse è stato scongiurato. Il consiglio comunale di Taranto, riunitosi ieri mattina nella Sala delle adunanze di Palazzo di Città, ha confermato la vigente aliquota comunale sul reddito delle persone fisiche, l’Irpef. «Non c’è stata alcuna maggiorazione, l’aliquota resta allo 0,8 per cento» ha spiegato il presidente della commissione Bilancio Dante Capriulo (Per), «ma è stata introdotta un’importante novità: c’è un’esenzione molto alta. Chi ha un reddito inferiore a 15 mila euro non pagherà».La massima assise cittadina ha dato poi il via libera alle aliquote dell’imposta municipale propria, la cosiddetta Imu, per la quale non c’è stata alcuna variazione significativa rispetto al passato. Anche in questo caso c’è una novità: ai proprietari di immobili che abbiano stipulato con i loro inquilini un contratto a canone concordato sarà applicata una tariffa pari allo 0,69 per cento. Quindi, una percentuale molto bassa. «Basti pensare» ha osservato Capriulo «che per chi ha l’immobile sfitto l’aliquota è dell’1,6 per cento. Si incentiva così anche la sottoscrizione di affitti a canoni agevolati».Approvato, insieme ad un apposito emendamento, anche il punto all’ordine dell’ordine del giorno sulle aliquote Tasi. Anche in questo caso resta tutto immutato. «A Taranto» ha ricordato il presidente della commissione Bilancio «la Tasi non la paga quasi nessuno, perché essa deve essere sommata all’Imu che è già al massimo. Abbiamo, però, conservato la maggiorazione dello 0,8 per mille che riguarda soltanto le grandi industrie. Il consiglio comunale è riuscito così a far prevalere la propria proposta rispetto a quella avanzata dagli uffici comunali che suggerivano di eliminare la maggiorazione. Su un milione di euro, ben novecento mila vengono pagati dalla grande industria».È stata, invece, spostata alla seduta di questa mattina del consiglio comunale la discussione e l’approvazione del punto all’ordine del giorno relativo alle aliquote della Tari, cioè la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti.Gli amministratori hanno lavorato sodo, fino al tardo pomeriggio di ieri, nel tentativo di scongiurarne l’aumento. Il duro lavoro avrebbe, però, prodotto i suoi frutti. Infatti, le aliquote dovrebbero essere le stesse di quelle applicate attualmente.