Tasse locali, il Consiglio vara le aliquote del 2018

Sono 31 i punti all’ordine giorno del consiglio comunale che si riunirà stamattina alle 9 nella Sala delle adunanze di Palazzo di Città. All’attenzione dell’aula giungeranno alcuni provvedimenti della direzione Tributi che andranno direttamente ad incidere sulle tasche dei cittadini. C’è il rischio di veder aumentare le aliquote della tassa sullo smaltimento dei rifiuti (Tari).«È un’eventualità» ha spiegato il presidente della commissione Bilancio Dante Capriulo «che stiamo cercando di scongiurare. Lavoreremo fino all’ultimo minuto, insieme ai tecnici della direzione, per fare in modo che le aliquote relative al 2018 restino invariate. C’è una proposta dell’ufficio che introduce dei cambiamenti: per alcuni cittadini vi sono piccole variazioni in aumento, per altri in diminuzione. La proposta della commissione Bilancio e Tributi è, invece, quella di mantenere le tariffe immutate».Il consiglio comunale stamattina dovrà anche approvare le aliquote dell’imposta municipale propria, la cosiddetta Imu. In questo caso non si profila alcun aumento, anzi c’è una variazione in positivo per quanto riguarda i contratti a canone concordato, cioè una riduzione allo 0,7 per mille.Confermata anche l’aliquota comunale sul reddito delle persone fisiche. «Vi sarà» ha annunciato il presidente della commissione Bilancio «un’esenzione molto alta, pari a 15 mila euro».Tra i punti all’ordine del giorno c’è, inoltre, l’approvazione del piano economico-finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai fini dell’applicazione della Tari per l’anno in corso.All’esame della massima assise cittadina giungerà anche approvazione delle aliquote Tasi. «In passato» ha ricordato Capriulo «c’è stata una maggiorazione dello 0,8 per mille per i grandi capannoni e per le attività industriali. Sia per un motivo tecnico sia per un motivo politico legato alla Zes (Zona economica speciale ndc) si sta in queste ore discutendo se confermare o meno questa applicazione. Gli uffici propongono di eliminare questa maggiorazione, mentre noi chiediamo che venga riconfermata, fatta eccezione per le attività che rientrano nel territorio della Zes. Vedremo in aula cosa fare».