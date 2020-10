Taranto, lunedì arriva Il premier Conte con otto ministri per inaugurare il corso di laurea in Medicina

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Taranto lunedì, insieme a otto

ministri, per un sopralluogo nell'area del cantiere in cui sorgerà il nuovo ospedale San Cataldo, per l'inaugurazione del corso di Laurea in Medicina nell'ex sede della Banca d'Italia e per la sottoscrizione in Prefettura di accordi nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per Taranto. La bozza del programma, prevede l'arrivo del premier alle 9.30 all'aeroporto Arlotta di Grottaglie e il successivo trasferimento nell'area in cui sarà realizzato il

nuovo ospedale. Durante le visite istituzionali, è prevista anche la presenza dei ministri Speranza, Provenzano, Manfredi, Guerini, Patuanelli, Costa, Franceschini e De Micheli, oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco. Tra gli accordi che saranno firmati in Prefettura ci sono quelli che riguardano l'insediamento del gruppo Ferretti nell'area dell'ex

Yard Belleli e quello tra Marina Militare ed Autorità di sistema portuale del Mar Jonio per la cessione e l'utilizzo a fini turistici della banchina torpedinere. Nella stessa area, con un ulteriore finanziamento di 50 milioni, si prevede la realizzazione di un acquario green che

avrà funzione di centro di ricerca e studio.

Ultimo aggiornamento: 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA