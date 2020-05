Fa il tampone per sottoporsi a un intervento chirurgico: positivo al Covid un 13enne

Ultimo aggiornamento: 09:38

Tredici anni, niente febbre o tosse, nessun sintomo né frequentazioni sospette. Eppure è risultato positivo al tampone. Il ragazzo che era ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto , è stato trasferito nel pomeriggio di ieri nel reparto di malattie infettive del Moscati. A evitare un pericolosissimo contagio nel più grande ospedale jonico è stato il rispetto dei protocolli anti-Covid che prevedono la ricerca del virus in tutti i pazienti che devono essere sottoposti ad interventi chirurgici.Così è stato fatto sul tredicenne che prima di entrare in sala operatoria per un intervento programmato di chirurgia ortopedica, è stato sottoposto al tampone che ha rilevato la presenza del coronavirus . Si è potuta così evitare l'esperienza dell' ospedale San Pio di Castellaneta dove un focolaio ha contagiato una quarantina di persone tra personale sanitario, pazienti e loro parenti.L'équipe ortopedica del Santissima Annunziata e il personale di sala operatoria, anestesisti e infermieri, hanno eseguito l'intervento con tutte le cautele del caso e indossando i presidi di protezione previsti. Al termine dell'operazione, il giovane paziente è stato isolato e trasferito all'hub Covid del rione Paolo VI mentre la sala operatoria e tutti gli ambienti percorsi dal potenziale vettore sono stati sanificati compresi arredi e strumentario.La positività del tredicenne residente in un comune della provincia, è stata poi comunicata ai responsabili del Dipartimento di prevenzione che ricostruiranno la catena del contagio stabilendo gli isolamenti domiciliari e i controlli quotidiani di tutte le persone che sono state in contatto con il 13enne nelle ultime due settimane. Sempre ieri, nella sala operatoria dell'ospedale di Manduria è stato eseguito un altro intervento chirurgico su una persona che precedentemente era stata contagiata e poi guarita dal virus. In questo caso, il tampone di verifica eseguito il giorno prima dell'intervento programmato, ha dato esito negativo. Questo, comunque, non ha cambiato gli accorgimenti di profilassi del personale di sala che ha operato con tutti i dispositivi di prevenzione previsti come se si trattasse di una persona ancora infetta.Intanto ieri il bollettino della Regione Puglia, non ancora aggiornato sul caso del tredicenne, segnava zero. Solo 8, infine, i pazienti ricoverati nell'ospedale Moscati, non tutti positivi Covid.