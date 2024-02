Tamponamento sulla statale, muore una donna di 48 anni

Una donna di 48 anni ha perso la vita nella tarda serata di sabato nell'incidente stradale avvenuto sulla strada statale 580 tra Ginosa e Ginosa Marina, in provincia di Taranto. L'auto sulla quale viaggiava la vittima avrebbe urtato violentemente un furgone che sarebbe rimasto bloccato sulla strada dopo aver investito un grosso cinghiale. Per la malcapitata, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. E' morta sul colpo.

Lo schianto

Stando ad una primissima ricostruzione dell'incidente, poco prima della mezzanotte l'uomo alla guida del furgone è rimasto fermo sulla strada, la Statale dopo aver travolto e ucciso un grosso cinghiale.

In quel momento sarebbe sopraggiuta l'auto della vittima che non si è accorta dell'ostacolo ed è andata a sbattere violentemente contro il mezzo,

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono sopraggunte le forze dell'ordine, il 118 e i Vigili del Fuoco del comando di Castellaneta. Sono stati i pompieri ad estrarre il corpo della donna dalle lamiere contorte della sua auta. La vittima, infatti, dopo lo schianto è rimasta incastrata nell'abitacolo. Purtroppo, come si è detto, per la sfortunata 48enne non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore in modo da consentire i rilievi del caso.