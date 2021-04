Sventarono un suicidio, encomio per due vigili urbani

Un encomio per i due agenti della Polizia Locale che salvarono la vita ad una giovane donna che aveva deciso di suicidarsi lanciandosi nel vuota dalla ringhiera del lungomare di Taranto. Il riconoscimento è stato consegnato ai due vigili urbani dal sindaco Rinaldo Melucci nel corso di una cerimonia nel comando di via Acton.

Il salvataggio

I due agenti, lo scorso 20 marzo, intervennero prontamente sul lungomare dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti. Una giovane donna, infatti, minacciava di lanciarsi nel vuoto nei pressi del monumento ai marinai, proprio al termine di corso due mari. Un luogo scelto purtroppo, già in passato da alcuni giovani per togliersi la vita. Sul posto quel giorno piombarono gli agenti Ivan Libera e Giovanni Mignano che riuscirono a bloccare la donna proprio mentre stava per lasciarsi cadere nel vuoto, sventando il suicidio.

La cerimonia