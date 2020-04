Sul bus con l'eroina, bloccato dai carabinieri

Lo hanno pizzicato su un bus urbano con cento grammi di eroina purissima destinata allo spaccio. Fatale per il giovanissimo incensurato "corriere" della droga i controlli a tappeto per verificare il rispetto delle norme sul lockdown.

Questa mattina una pattuglia dei carabinieri è salita sul bus per controllare la posizione dei pochi passeggeri a bordo. Il nervosismo del ragazzo ha subito insospettito i militari. Alla richiesta di spiegazioni non ha fornito una motivazione valida della sua presenza in giro. A quel punto i carabinieri lo hanno multato e hanno deciso di perquisirlo. Nelle tasche dei pantaloni il giovane, un tarantino di vent'anni, nascondeva una busta con un etto di eroina purissima. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato condotto in carcere.

