Era impigliata in una rete da pesca. Sub salva una tartaruga e le restituisce la libertà

Ha salvato uno spledido esemplare di tartaruga marina rimasta impigliata nello strascico di un impianto per la coltivazione dei mitili.

Il singolare salvataggio è avvenuto questa mattina nelle acque del mar Piccolo di Taranto. Protagonista il tarantino Alessio Baratto, operaio ex Ilva di quarant'anni, appassionato di apnea. Alessio ha notato l'esemplare di caretta caretta impigliato nella rete ed ha subito chiesto l'intervento della Capitaneria di Porto e del Wwf. Grazie alle mani esperte dei militari e degli ambientalisti si è riusciti a salvare l'animale da morte certa. Fortunatamente la tartaruga non ha riportato ferite ed è stato lo stesso Alessio Baratto a liberarla. Restituendola sana e salva al mare.

Ultimo aggiornamento: 19:44

