Studentesse molestate, patteggia ex docente universitario

Ha patteggato due anni di carcere, con il beneficio della sospensione della pena, l'ex docente universitario tarantino finito sotto processo con l'accusa di aver molestato sessualmente quattro studentesse.

L'uomo, da tempo in pensione, al varco dell'udienza preliminare ha preferito chiudere la vicenda processuale patteggiando la pena. Stando alle imputazioni, che l'ex docente ha sempre respinto, il professore, tra il 2012 e il 2016, avrebbe approfittato della sua posizione per irretire alcune giovani studetesse del dipartimento jonico delll'Università di Bari. In un caso, secondo l'accusa, avrebbe invitato una delle vittime nel suo ufficio e l'avrebbe palpeggiata. Una laureanda avrebbe subito le sue pesanti avances verbali, compreso l'invito a recarsi in seduta di laurea con la sola toga addosso. Una storiaccia che l'anziano ex docente, difeso dall'avvocato Salvatore Maggio, ha definito con il patteggiamento. Da rilevare che tre delle quattro studentesse individuate come vittime, si sono costituite parte civile in giudizio mediante gli avvocati Robarta Rodio e Giorgio Spinelli. Ultimo aggiornamento: 20:06