Hanno strappato le piantine delle aiuole appena sistemate dinanzi alla biblioteca comunale. E le hanno utilizzate come armi in una insensata battaglia immortalata dalle telecamere di sicurezza. Sono giovanissimi i vandali responsabili dell’episodio avvenuto mercoledì scorso all’esterno della Biblioteca Acclavio di Taranto.

Le immagini delle telecamere poste sul perimetro della struttura stanno consentendo alla Polizia Locale di risalire all’identità dei responsabili di uno scempio gratuito: le piantine delle nuove aiuole di piazza Dante sono state sradicate e lanciate per aria.

«Le immagini sono nitide – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino - e consentono di scoprire chi sono: abbiamo il dovere di far capire a questi ragazzi che il bene comune è un valore da rispettare sempre e purtroppo l’unico modo è sanzionare le famiglie».



