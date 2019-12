Sparatoria in pieno giorno, mistero ai Tamburi

Ultimo aggiornamento: 19:16

Colpi di pistola in pieno giorno poco prima di mezzogiorno. Misteriosa sparatoria questa mattina nel quartiere Tamburi di. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno contattato la centrale operativa della Questura. Sul posto, tra via Verdi e via Donizetti, nei pressi di un chioschetto, è stato repertato almeno un bossolo.Elemento che ha confermato l'episodio che ora si punta a decifrare. Sul posto gli investigatori della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini. L'attività inquirente sempre aver subito imboccato una pista ben precisa con i poliziotti che hanno immediatamente eseguito una serie di perquisizioni mirate nei confronti di pregiudicati della zona. Non è escluso che i responsabili della sparatoria possano essere individuati a stretto giro di posta.