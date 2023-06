Spacciava metadone all'esterno del centro servizi per le dipendenze: arrestato con 15 flaconi

Davanti al centro servizi per le dipendenze spacciava il metadone dei pazienti ai tossicodipendenti della zona. È successo a Taranto, protagonista è un uomo di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, arrestato, dopo un inseguimento dagli agenti della questura locale, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'inseguimento

All'alt dei poliziotti l'uomo non si è fermato e ha proseguito a tutta velocità allontanandosi tra la coda delle macchine, mettendo in pericolo la sicurezza degli agenti e degli altri automobilisti.

Bloccato dopo alcuni chilometri l'uomo è stato arrestato.

Le perquisizioni

Durante la perquisizione all'interno dell'auto dell'uomo i poliziotti hanno recuperato otto flaconi del potente narcotico, con l'etichetta strappata. Nella casa, invece, nel controllo successivo, sono stati individuati altri sette flaconi, anche questi senza etichetta identificativa.