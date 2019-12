Cocaina, ecstasy e ketamina sulla pista da ballo: tre arresti in discoteca

I poliziotti in borghese li hanno bloccati in una discoteca. E li hanno arrestati con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz degli agenti in borghese è scattato nella notte tra sabato e domenica nel locale notturno. In trappola Riccardo Papa, 43enne di origini campane già noto alle forze dell'ordine, la 21enne barese Esther Di Turi, e il tarantino Luca Di Leo, di 26 anni.



Secondo gli agetti i tre erano diventati da tempo gli abituali fornitori di numerosissimi giovani clienti della discoteca. Da mesi i poliziotti avevano avviato mirate indagini sul gruppo, dopo aver notato la presenza di Papa nelle vicinanze di quel locale già nel periodo estivo. L'uomo giungeva il sabato sera a bordo della sua auto nel parcheggio della discoteca e, con la complicità del 26enne tarantino, "pr" del locale, riusciva ad entrare per poi spacciare cocaina ed ecstasy ai tanti giovani presenti.



Durante il controllo dell'altra sera il trio è stato fermato dopo un episodio di spaccio. Nel marsupio del P.R., sono stati trovati 13 involucri in cellophane con all'interno sostanza stupefacente del tipo ecstasy e del denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. In un altro borsello tenuto a tracolla dalla 21enne barese, sono stati rinvenuti sette involucri di carta argentata, con 96 dosi di “Ketamina", un involucro in cellophane trasparente con altre 95 dosi di cocaina, un involucro trasparente a chiusura ermetica con 75 dosi di ecstasy, e 26 pasticche di ecstasy.

Droga e soldi sono finiti sotto sequestro mentre i tre sono stati arrestati. Ultimo aggiornamento: 21:31