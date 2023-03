Spaccio di droga in un garage: arrestato un "pusher" vendeva cocaina insieme a frutta e verdura

Il negozio abusivo di frutta e verdura in realtà era una copertura per lo spaccio di cocaina. A scoprire lo shop per gli stupefacenti nel rione Tamburi di Taranto sono stati i carabinieri del comando provinciale jonico. Nella rete dei mlitari un 31enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.

L'irruzione

Il presunto spacciatore è stato sorpreso all’interno di un negozio di frutta e verdura, da lui abusivamente ricavato in un garage del rione, proprio mentre stava smerciando alcune dosi di cocaina.

Il controllo

In particolare, gli investigatori, dopo aver monitorato i movimenti dell’uomo e documentato diverse cessioni di dosi di stupefacente hanno controllato il “negozio”, all’interno del quale dopo un’attenta perquisizione hanno rinvenuto, ben nascoste, 29 dosi di cocaina pronte per essere vendute al dettaglio. Il presunto pusher è finito agli arresti domiciliari.