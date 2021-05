Spaccia eroina, bidello arrestato vicino alla scuola

I poliziotti lo hanno arrestato con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella rete degli agenti del commissariato della Polizia di Manduria , in provincia di Taranto un bidello di 56 anni. L'uomo è stato arrestato dopo essere stato fermato con un giovane tossicodipendente in una zona non lontana dall'istituto scolastico.

Il bidello

Il 56enne, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti specifici in materia di spaccio di droga ed attualmente impiegato come collaboratore scolastico in un Istituto del comune messapico, è stato notato dagli agenti della Volante mentre, nei pressi della scuola, confabulava con un giovane tossicodipendente. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato entrambi. Il presunto pusher ha subito consegnato ai poliziotti una dose di eroina, contenuta in un piccolo involucro di cellophane bianco.

L'arresto

Gli agenti hanno proseguito il controllo, recuperando nelle tasche dell'uomo altri 10 involucri simili a quello consegnato poco prima e più di 500 euro in banconote di piccolo taglio, denaro che è stato sequestrato in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio. Nell'auto del bidello, parcheggiata all’interno dell’edificio scolastico, è stato trovato un flacone di metadone e poco dopo, nell'abitazione dell'uomo, sono state recuperate altre due bottigliette della stessa sostanza ed ulteriori 7 grammi di eroina. Dopo le formalità di rito il bidello, del quale non sono state fornite le generalità, è stato condotto in carcere.