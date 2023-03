Spacciava droga davanti ad una sala scommesse, spacciatore di 68 anni arrestato dalla Polizia

Spacciava droga dinanzi ad una sala scommesse di Taranto. La Polizia, nei giorni scorsi, ha arrestato un 68enne tarantino con la contestazione di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della sezione "Falchi" della Squadra Mobile hanno notato l'anziano, volto conosciuto alle forze dell'ordine proprio per i suoi precedenti per spaccio, proprio nei pressi di quella sala scommesse. Gli agenti in borghese lo hanno pedinato e al momento giusto lo hanno bloccato e perquisito.

La droga

L'uomo già in passato era stato pizzicato nella zona con un noto 16 stecche di hashish ed una cospicua somma di denaro. Al momento della perquisizione nelle tasche del giubbotto del tarantino sono stati rinvenuti tocchetti di vario peso e misura, di hashish, per un peso complessivo di 23 grammi e 455 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, soldi ritenuti il ricavato della sua illecita attività.

La perquisizione

Poco dopo la perquisizione si è spostata nella sua abitazione, situata nella zona. Nella cassetta della posta, i poliziotti hanno ritrovato un panetto di sostanza stupefacente parzialmente tagliata di circa 75 grammi. La droga è stata sequestrata e il presunto pusher è stato arrestato in flagranza di reato.