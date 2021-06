Hanno scoperto il nido di un fratino sulla spiaggia di Torre Ovo, sulla litoranea in provincia di Taranto. E hanno frantumato le uova. Un vero e proprio scempio è stato scoperto questa mattina da un gruppo di volontari che stavano seguendo la nidificazione dell'uccello, esemplare raro e in via d'estinzione. La vergonosa azione è stata messa a segno nella notte evidentemente da un gruppo di balordi. Sul caso le indagini della Polizia Locale.

Il nido

La zona in cui si trovava il nido era delimitata e a breve gli uccellini avrebbero visto la luce se qualche malintenzionato non avesse compiuto questa vergognosa azione. Nel nido era già stata deposte una discreta quantità di uova. In parte sono state frantumate, mentre le altre sono state portate via dai malintenzionati

La denuncia

Sullo sconcertante e insensato episodio sono già arrivate le denunce sdegnate del sindaco di Torricella Michele Schifone e dei volontari dell'associazione "Torre Ovo & Friends". Dopo il ritrovamento delle uova fatta a pezzi e del nido sventrato è partita la caccia ai responsabili.