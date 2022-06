Sotto sequestro due tonnellate di cozze nel corso di un controllo congiunto di Polizia e Guardia Costiera a Taranto. Agenti e militari della Capitaneria, in collaborazione con l' Asl di Taranto, hanno fermato in strada "Citrezze", nei pressi dei cantieri navali di Taranto, un furgone che trasportava al suo interno circa 2 tonnellate di mitili provenienti dal primo seno del Mar Piccolo. In quell'area, come si ricorderà, vige il divieto assoluto di raccolta dei mitili a causa dell'elevata presenza di diossina e Pcb, sostanze cancerogene, cosi come disposto con ordinanza regionale.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sotto sequestro due tonnellate di cozze illegali L'ALLARME Golfo di Taranto, +5 gradi: «In pericolo...

L'operazione

Una volta accertata la provenienza del prodotto, destinato al mercato ittico di Bisceglie ed identificato il titolare della ditta, i poliziotti ed i militari hanno proceduto al sequestro e alla successiva distruzione delle cozze sequestrate ad opera di una ditta specializzata

La denuncia

Il mezzo che trasportava il prodotto ittico è stato preso in custodia dalla Guardia Costiera, mentre il titolare della ditta è stato denunciato a piede libero con la contestazione di commercio di sostanze alimentari nocive ed inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.