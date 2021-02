Sotto il pavimento trenta chili di droga e un arsenale di armi. Arrestato

Nascondeva sotto il pavimento della sua abitazione oltre trenta chili di droga e un arsenale di armi e munizioni. Il deposito di droga e armi è saltato fuori nel corso di una perquisizione messa a segno dai carabinieri della stazione di Palagiano. E nella rete è caduto un operaio di 38 anni. L'uomo è stato arrestato con le contestazioni di detenzione di stupefacenti, detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di materiale esplodente e possesso di banconote false

Nella sua casa, grazie al fiuto del cane "Chichi", in "servizio" nell'antidroga dell'unità cinofili di Modugno, sono stati scovati e sequestrati trenta chili di hascisc, ripartiti in panetti, un chilo di cocaina quattro pistole con cento cartucce, un taser e una balestra. E non è tutto. Perchè nel giardino di un'altra abitazione dell'uomo, all'interno di un bidone, sono stati scovati due fucili a canne mozze, sei pistole, con i rispettivi caricatori provvisti di cartucce e pronte per l’uso, 160 cartucce di vario calibro, un silenziatore, un giubbotto artigianale, diversi bilancini di precisione una maschera di carnevale, 13 ordigni artigianali, e cinquanta banconote contraffatte da dieci euro. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso della conferenza stampa tenuta dal comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Steffensen.