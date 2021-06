Taranto, in casa i soldi e la droga dello spaccio, un arresto dei carabinieri

I soldi ricavati dallo spaccio e la cocaina da smerciare erano nascosti in un mobile della cucina. A scovare denaro e stupefacenti sono stati i carabinieri di Statte, in provincia di Taranto, nel corso di una perquisizione mirata. Dopo il controllo in manette è finito un uomo di 52 anni, disoccupato e con precedenti alle spalle. Per lui sono stati adottati i domiciliari. E' accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

I militari hanno perquisito la casa del 52enne da cima a fondo, dopo un servizio di controllo condotto nella ex borgata di Taranto. I sospetti si sono concentrati su quell'uomo sospettato di gestire un giro di spaccio di droga. L'altro giorno i carabinieri, dopo essersi appostati per alcune ore nella zona, hanno messo a segno l'ispezione che è sfociata nell'arresto.

La cocaina

Durante la perquisizione, in quel mobile della cucina, sono stati rinvenuti sei grammi di cocaina, pronta per essere ripartita in dosi, un bilancino di precisione con il classico materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, e tremila euro in contanti, in banconote di vario taglio. Soldi e cocaina sono stati sequestrati e l'uomo è stato arrestato. Secondo gli investigatori la cocaina, una volta tagliata e ripartita per lo spaccio, avrebbe fruttato cinquecento euro.