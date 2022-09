Solaio crolla, i detriti travolgono due operai. Uno è morto sotto le macerie, l'altro è stato estratto vivo ma è grave

Il solaio ha ceduto all'improvviso e i detriti hanno travolto due operai. Uno dei due è stato estratto vivo, l'altro, purtroppo, è morto sotto le macerie. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo mezzogiorno, a Lizzano, in provincia di Taranto, durante l'intervento di ristrutturazione di una palazzina. Il solaio è crollato mentre i due operai erano al lavoro. I detriti hanno travolto le due vittime che sono rimaste sotto le macerie. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono piombati i vigili del Fuoco, i carabinieri e gli uomini del 118. Uno dei due operai è stato estratto vivo ed è stato condotto in ospedale a Taranto. Le sue condizioni sono gravi. Per l'altro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

L'incidente

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno quando il tetto della palazzina ha ceduto improvvisamente. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno iniziato a scavare febbrilmente tra le macerie.

I soccorsi

I vigili del Fuoco hanno subito individuato la posizione delle vittime. Il primo lavoratore è stato estratto dalle macerie ed è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno condotto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Poco dopo è stato estratto anche l'altro operaio. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorritori, è giunto anche il sindaco di Lizzano.