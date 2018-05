Sit-in al Comune: protestano Infrataras e Multiservizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sit-in sotto il Comune dei dipendenti di Multiservizi Amiu e Infrataras contro l’atteggiamento dell’Amministrazione sulla gestione delle due società delle quali il Comune è socio unico. Un comportamento che ha scatenato la protesta dei lavoratori che domani mattina presidieranno l’ingresso di palazzo di Città per far sentire la propria voce.Il sit-in prenderà il via alle 10.«Evidenziamo - spiegano dalla Funzione Pubblica della Cgil e dalla segreteria confederale - il totale disinteresse del socio unico di entrambe le società, ovvero il Comune di Taranto, che nella persona del sindaco, nonostante le numerose richieste di incontro relative alla cessione di ramo di aziende, non ha ancora fornito alcun riscontro, nonostante sia stato richiesto un intervento del Prefetto di Taranto teso a garantire il giusto confronto con i lavoratori e le loro rappresentanze».Venti di protesta che spirano sul mondo della gestione dell’igiene pubblica che non si limitano solo a Taranto. Perchè agitazioni sono in proigramma anche nella vicina Leporano e sempre per quanto riguarda il mondo della gestione dei rifiuti.Oggi i dipendenti dell’ex impresa Sogesa effettueranno sotto la sede del Comune di Leporano un sit in a partire dalle 10.00. Lavoratori e sindacato di categoria della Funzione Pubblica Cgil, contestano la mancata liquidazione delle spettanze relative al rapporto con l’ex azienda appaltatrice del servizio di raccolta differenziata porta a porta, debitrice ancora di stipendi, ratei di tredicesima e quattordicesima e del trattamento di fine rapporto.