Strategia sulla sicurezza : «Più telecamere in città»

Obiettivo puntato sulla sicurezza. Dove per obiettivo si intende quello delle telecamere. Con il Comune fortemente intenzionato a potenziare il cordone di sorveglianza affidato alle telecamere piazzate in città. Settanta sono gli impianti già in funzione da una parte all’altra del capoluogo. Un numero destinato ad aumentare, grazie all’assist fornito dal Ministero degli Interni.Da Roma, infatti, si insiste sulla importanza della videosorveglianza nei centri abitati.In proposito, quindi, il Ministero degli interni ha diramato una circolare sul tema “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, definendo le modalità da parte dei comuni per la partecipazione alle richieste di ammissione ai finanziamenti correlati al miglioramento ed incremento dell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Programma che ruota proprio sull’aumento dei sistemi di videosorveglianza nell’ambito del territorio comunale. Per accedere a quei fondi occorre seguire una procedura definita.I progetti, per essere ammessi al finanziamento, dovranno essere approvati preventivamente in sede di Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza. Vanno sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco con le Prefetture che provvederanno ad inviarli al Viminale. «Si conferma - spiegano da Palazzo di Città - l’intenzione di cogliere questa importante opportunità a garanzia di un capillare e costante monitoraggio di gran parte del territorio comunale, incrementando il sistema di videosorveglianza che questa Amministrazione ha avviato e finalizzato alla sicurezza dei cittadini e del patrimonio comunale e statale».Il Comune di Taranto, come già accennato, è dotato di sistemi di videosorveglianza sparsi su tutto il territorio jonico. Sono già state installate circa 70 telecamere in alcune zone periferiche della città, oltre che nel Borgo e nella Città Vecchia. Occhi indiscreti che consentono di monitorare il traffico della viabilità urbana e di alcune zone ritenute strategiche dal punto di vista dei controlli. Gli ultimi interventi hanno portato all’installazione di telecamere in piazza Municipio, via Massari, corso Due Mari, nei pressi del Ponte Girevole e della Scesa Vasto, in via Duomo, in Piazza Duomo e in via Garibaldi.