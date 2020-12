Si schianta con l'auto, muore una ragazza di 27 anni

Ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantata contro un muretto di cinta. E la violenza dell'impatto, purtroppo, non le ha dato scampo. E' una ragazza di Sava di ventisette anni la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella serata, poco dopo le 19, sulla provinciale 135, che collega Sava a Uggiano Montefusco, frazione di Manduria.

La giovane era alla guida della sua Ford Ka quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura. La macchina ha continuato la sua corsa schiantandosi contro quel muretto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani di Manduria e di Sava, oltre ai sanitari del 118. Per la sfortunata giovane, però, non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA