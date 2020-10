Si scava nel cantiere del nuovo ospedale e spuntano reperti archeologici

Alcuni reperti archeologici, riferibili secondo le prime ipotesi al IV secolo a.C., sono stati trovati in una zona periferica del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, che sorgerà in prossimità della statale 7, lungo la nuova direttrice di collegamento tra il capoluogo e San Giorgio Jonico.

I reperti in terracotta sono al vaglio dei funzionari della Sorpintendeza archeologica.

"La nostra grande storia - ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci, che ha effettuato un sopralluogo nell'area del cantiere - ci riserva sempre delle sorprese incredibili. Si stanno

terminando gli apprestamenti di cantiere e da lunedì si fa sul serio sul sedime del nuovo ospedale San Cataldo". Il progetto del nuovo ospedale prevede la realizzazione di una struttura che comprenderà 715 posti letto in un edificio costituito da 6 blocchi principali, 70 ambulatori, 28 sale di diagnostica e 19 sale operatorie. Ultimo aggiornamento: 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA