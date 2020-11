Scompare nel nulla, 60enne ritrovato cadavere nella sua auto in campagna

E' stato rinvenuto cadavere un sessantenne di Grottaglie scomparso nei giorni scorsi. Dell'uomo si erano perse le tracce la scorsa settimana scorsa e immediatamente era scattato l'allarme sui social. Il corpo è stato rinvenuto da un agricoltore in un terreno nei pressi della circummarpiccolo, alla periferia di Taranto.

Era all'interno della vettura di proprietà della vittima. Sul posto sono intervenute subito gli agenti della Volante della Polizia e i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato sessantenne. Sulla tragedia sono scattate subito le indagini degli uomini della Squadra Mobile "per chiarire la dinamica dell'episodio" come specificato dalla Questura nella nota stampa diffusa sul caso.

Ultimo aggiornamento: 12:46

