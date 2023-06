Contraffazione, sotto sequestro un milione e mezzo di prodotti di cosmetica e bigiotteria

Cosmetici privi delle etichette di sicurezza, bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare senza le informazioni previste dal codice del consumo. La guardia di finanza del gruppo di Taranto ha messo sotto sequestro oltre 1 milione e mezzo di merce contraffatta, trovata in tre rivendite interessate dai controlli.

Le indagini delle Fiamme gialle sono ancora in corso per cercare di disarticolare la catena logistica della filiera, per scovare la base organizzativa e strutturale della filiera e recuperare i ricavi derivanti dalle vendite.

Il codice del consumo

Secondo il codice del consumo i prodotti destinati al commercio a livello nazionale, devono riportarte le indicazioni sulla denominazione legale del prodotto, l'identità del produttore, l'eventuale presenza di sostanze che potrebbero recare danno al consumatore, oltre a tutti i materiali impiegati e i metodi di lavorazione.