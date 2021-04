Maxi evasione, sotto chiave beni per oltre tre milioni

Sotto sequestro beni e conti bancari per un valore di oltre tre milioni di euro. Ad eseguire il provvedimento i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto. I sigilli rappresentano il punto di svolta dell'indagine avviata dopo una verfica fiscale conclusa nel dicembre di due anni fa a carico di un' agenzia turistica di Taranto.

IL SEQUESTRO

Sono state le Fiamme Gialle della seconda compagnia del comando provinciale jonico a eseguire il provvedimento di sequestro preventivo decretato dal gip Benedetto Ruberto su richiesta del pubblico ministero Remo Epifani. Nel corso della verifica, gli investigatori hanno inquadrato i bilanci dell 'agenzia relativi alle annualità di imposta che vanno dal 2015 al 2019. I militari della Guardia di Finanza hanno evidenziato ricavi non dichiarati per 9 milioni e 600 mila euro, costi non deducibili per 215mila euro ed un'evasione dell’Iva quantificata in 50mila euro.

L'INCHIESTA