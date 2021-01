Senza fissa dimora aggredito e rapinato, 4 arresti

Lo hanno rapinato e ferito utilizzando un cacciavite: quattro uomini, tutti extracomunitari, due egiziani, un libico e un algerino, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Massafra, per rapina aggravata in concorso, porto di oggetti di offesa e lesioni personali. Sono braccianti agricoli incensurati, muniti di permesso di soggiorno regolare e di età compresa fra i 21 e i 27 anni. Risiedono a Palagiano. La vittima è un egiziano 21enne, senza fissa dimora, loro conoscente. La presenza di quest'ultimo, ferito e sanguinante nel centro della città di Massafra, è stata segnalata l'altra sera alla centrale operativa dell'Arma: aveva una ferita alla testa. Dalla vittima i carabinieri hanno appreso che i quattro, dei quali ha riferito i nomi, lo avevano dapprima colpito e ferito alla testa con un cacciavite e, poi, derubato del portafogli, contenente del denaro e documenti personali. I militari, raccolte le prime informazioni e visionate le immagini di alcune telecamere, hanno identificato i presunti autori, rintracciandoli mentre si aggiravano non lontano dal luogo dell'accaduto. Alla vittima, soccorsa e condotta al punto di primo intervento sanitario, è stata riscontrata una ferita alla testa che ha reso necessari 5 punti di sutura. I 4 giovani extracomunitari, su disposizione del magistrato di turno, sono stati accompagnati nei carceri di Taranto, Brindisi e Bari.

