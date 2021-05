Ex Ilva, i genitori tarantini: «Grazie giudici a nome dei bimbi»

«Le condanne sono state all'altezza del lavoro fatto dai magistrati. A loro va il nostro grazie anche a nome dei bambini di questa martoriata città». Lo afferma Massimo Castellana, rappresentante legale del Comitato cittadino per la Salute e l'Ambiente e portavoce dell'associazione Genitori Tarantini, commentando la sentenza del processo «Ambiente Svenduto».

Il commento

«È una bella giornata - aggiunge - per Taranto dopo tante giornate tristi e insopportabili per il dolore che hanno procurato. Finalmente i giudici definiscono quella che ha subito la città di Taranto per troppi anni: l'assoluto disconoscimento dei valori fondamentali della Costituzione». Le condanne «sono - osserva Castellana - inequivocabili. La Corte d'Assise ha inflitto 22 anni a Fabio Riva, che, voglio ricordare, fu la persona che nel corso di una conversazione intercettata disse: due tumori in più al mese? Cosa vuoi che siano? Una minchiata. Ora possiamo dirgli: 22 anni di reclusione cosa vuoi che siano? Una minchiata».