Sei porticcioli e 1.200 posti barca a Taranto, il comandante Tomat: «Per il SailGp diportisti rimandati indietro»

Anche il turismo nautico può rappresentare la chiave di volta futura per lo sviluppo attrattivo di Taranto. Ma serve uno sforzo in più. La città dei due mari e la sua provincia, dalla rada di mar Grande fino a Maruggio (passando per Leporano), possono contare su circa sei porticcioli, più uno a Pisticci (in Basilicata) affacciato sul golfo, per un totale di poco meno di 1.200 posti barca, circa 1.159.

APPROFONDIMENTI Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati © RIPRODUZIONE RISERVATA