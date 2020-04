Scuola in ospedale per i bimbi malati di tumore

Sarà sottoscritto domani il protocollo d'intesa tra Comune di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Asl di Taranto e Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia Taranto, per l’istituzione della scuola in ospedale nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Il progetto è finalizzato a consentire ai bambini e ai ragazzi che lottano contro il tumore o contro la leucemia di poter continuare a studiare, ed è stato approvato giovedì scorso dalla giunta comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci.

Le scuole che saranno coinvolte nel progetto e che sottoscriveranno il protocollo d'intesa con il Comune per il momento sono tre: si tratta dell'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco", dell'istituto comprensivo "Alessandro Volta", e dell'istituto comprensivo "Leonardo Sciascia". Ultimo aggiornamento: 13:28