Scovato garage con oltre dieci chili di droga, un arresto

Nascondeva oltre dieci chili di droga in un garage di Grottaglie. I suoi movimenti, però, sono stati intercettati dagli agenti del commissariato della cittadina jonica. I poliziotti, infatti, lo hanno bloccato e hanno perquisito l'autorimessa, nella quale è stato trovato un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti tra hascisc, marijuana e cocaina. In trappola è caduto il 27enne grottagliese Francesco Alfeo, che è stato arrestato con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, al termine di un pedinamento, il ragazzo è stato fermato a bordo della sua Panda. In tasca aveva le chiavi del garage nel quale era stato visto nei giorni precedenti. Così è scattata la perquisizione con l'ausilio di un cane antidroga della Guardia di Finanza. Sugli scaffali del locale sono stati rinvenuti complessivamente cinque chili e trecento grammi di hascisc, poco più di cinque chili di marijuana e poco meno di trecentocinquanta grammi di cocaina.La droga è stata sequestrata e il 27enne è stato condotto in carcere.