Scovata una piantagione di marijuana, arrestato insospettabile

Ultimo aggiornamento: 13:32

Aveva allestito una piantagione di marijuana in un terreno di sua proprietà. Ma quelle rigogliose piante sono state subito avvistate durante un controllo dai carabinieri della compagnia di Castellaneta . E per un ragazzo incensurato, di 21 anni, è scattato subito l'arresto con la contestazione di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.La piantagione è stata individuata l'altro giorno nel corso di un pattugliamento delle campagne di Castellaneta. I militari, infatti, si sono accorti di quel giovane insospettabile che stava innaffiando oltre cento piante di marijuana alcune delle quali raggiungevano i quasi due metri di altezza. Nel corso della perquisizione, in un deposito adiacente alla predetta piantagione, è stata rinvenuta una serra artigianale con all'interno altre due piante alte oltre un metro e mezzo e 117 piantine di pochi centimetri. Tutte le piante sono state sequestrate e il giovane è stato collocato ai domiciliari.