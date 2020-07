Scovata piantagione con 70.000 piante di cannabis, quattro arresti

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un terreno agricolo destinato alla coltivazione di cannabis. Con ben settantamila piante rigogliose già pronte per essere utilizzate. A scoprire la piantagione di cannabis sono stati i carabinieri della stazione di Palagianello, in provincia di Taranto , in collaborazione con i militari di Castellaneta Marina, al termine di un servizio di appostamento che si è concluso con l'arresto di quattro persone, tutte incesurate. Per loro la contestazione è di produzione a fini di spaccio di stupefacente. Nella rete dei militari, come si diceva, un 56enne di Mottola, un 57enne di Martina Franca, un 30enne di Mottola e un 23enne di Mottola, tutti insospettabili.I militari, dopo aver individuato quel terreno in contrada Borgo Perrone nelle capagne di Castellaneta, si sono appostati per individuare i responsabili della piantagione di Cannabis composta da migliaia di piante di altezza media di 1,5 metri. I quattro sono stati arrestati in flagranzia di reato e sono stati collocati ai domiciliari.