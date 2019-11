Scovata centrale del doping, sequestrate sostanze vietate

La centrale del doping era in un appartamento di Paolo VI, il popoloso quartiere alla periferia di Taranto. In quella casa l'altro giorno hanno fatto irruzione i carabinieri della stazione di Taranto Nord e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale jonico.

I militari hanno scovato sostanze dopanti di genere vietato per un valore di 30.000 euro. Le sostanze contenute in blister e flaconi di varia portata, sono state immediatamente sequestrate. Nei guai un 49enne tarantino incensurato che è stato denunciato in stato di libertà per l'illecita detenzione del materiale. Dopo i sigilli è scattata una mirata attività investigativa per accertare la provenienza delle sostanze dopanti ed i canali illeciti attraverso i quali ci si apprestava a piazzarle sul mercato nero.