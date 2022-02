Grottaglie, scontro tra auto e scooter: 15enne grave in ospedale dopo l'incidente stradale

Un ragazzo di quasi 15 anni è in gravi condizioni in ospedale dopo lo scontro tra il suo scooter e un'auto, avvenuto nella tarda serata di domenica all'ingresso di Grottaglie, in provincia di Taranto. Per cause in corso di accertamento il motorino condotto dal 15enne si è scontrato con una macchina, mentre percorreva il lungo viale che conduce al centro della cittadina jonica. Subito sono scattati i soccorsi e il giovanissimo ferito è stato condotto d'urgenza in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L'incidente

Il grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 23 di domenica sera, alla periferia della cittadina delle Ceramiche. Dopo lo schianto, le condizioni del 15enne sono apparse subito gravi. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118. L'equipe di pronto intervento ha trasportato il giovanissimo ferito all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le indagini

Sul luogo dello schianto sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri della stazione di Grottaglie e della compagnia di Martina Franca per i rilievi del caso funzionali alla ricostruzione puntuale della dinamica dell'incidente stradale.