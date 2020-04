Scompare bimbo di 4 anni. Prima la paura, poi il lieto fine

Ha tenuto con il fiato sospeso per oltre un'ora praticamente tutta Taranto. Poi è riapparso quasi magicamente nella casa dalla quale sembrava essere scomparso. E dalla quale, in realtà, non era mai uscito. Paura questa sera alla periferia del capoluogo jonico per la scomparsa di un bimbo di quattro anni. A lanciare l'allarme i genitori che all'improvviso non riuscivano più a trovare il piccolo. Nella zona sono piombate subito diverse pattuglie della Polizia e dei Carabinieri, oltre agli equipaggi dei vigili del Fuoco, mentre sui social la notizia si spargeva con un velocissimo tam tam. Il timore era che il bambino si fosse incamminato nelle vicine campagne perdendosi nel buio. A quel punto sono state organizzate le ricerche, con le forze dell'ordine che hanno cominciato a battere i terreni del circondario. La mamma ha continuato a ripetere di non riuscire a spiegarsi come il piccolo potesse essere uscito, visto che era certa di aver chiuso la porta dell'appartamento a chiave e con le mandate. E aveva ragione. Perchè il lieto fine era proprio scritto tra le mura dell'abitazione. Il bimbo era nascosto sotto le coperte del suo letto. Ed è riapparso all'improvviso facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. A salutare la buona notizia le lacrime di emozione e di tensione dei genitori e il lungo applauso delle tantissime persone scese in strada e pronte ad unirsi alle ricerche. Fortunatamente non necessarie. Ultimo aggiornamento: 23:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA